أهلي جدة يفوز على أبها بثلاثية في الدوري السعودي

حقق فريق أهلي جدة الفوز على ضيفه أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين علي ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

سيطر أهلي جدة علي وسط الملعب منذ بداية المباراة، إلا أن الدفاع المحكم لفريق أبها وقف بالمرصاد لهجمات أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 20 ينجح دجانيني تفاريز مهاجم الأهلي، في

تسجيل أول أهداف المباراة بطريقة رائعة بعد عرضية متقنة من الجانب الأيسر.

بعد الهدف حاول أبها ادراك التعادل حتي جاءت الدقيقة 26، لينجح الملجاشي فانيفا ايما اندرياتسيما في تسجيل هدف التعادل من ضربة رأس قوية مستغلاً ركلة حرة غير مباشرة من الجانب الايسر.

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واستعاد اصحاب الارض السيطرة بعد الهدف،

حتي نجح عمر السومة في ترجمة التفوق الجداوي بتسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وهدأ اللعب في الشوط الثاني، حتى تمكن عمر السومة من تسجيل الهدف الثالث، بعد عرضية رائعة من ماركو مارين وجدت المهاجم السوري، الذي اودعها برأسية متقنة في المرمى معلنا عن ثالث الأهداف في الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة يرفع أهلي جدة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع.