نتيجة مباراة البحرين وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 عامًا

يخوض المنتخب البحريني الأولمبي مباراة صعبة ضد المنتخب الأسترالي، في الدور الختامي لدور المجموعات من بطولة آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، 15:15 بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6 وقناة الكأس الثانية.
وتاتي المنافسات ضمن المجموعة الأولى، التي يتصدرها المنتخب الأسترالي برصيد 4 نقاط، ويأتي ثانيًا تايلاند برصيد ثلاث نقاط، ثم العراق بنقطتين، والبحرين بنقطة.
وتعرض منتخب البحرين لخسارة مذلة في افتتاح مبارياته بالمنافسات بخماسية ضد تايلاند، ثم فشل في الفوز على العراق وتعادل إيجابيًا.
أما المنتخب الأسترالي فضمن تأهله إلى الدور الثاني، بعد الفوز على تايلاند في الجولة الماضية، ويهدف للفوز على البحرين من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة.
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