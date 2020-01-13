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نتيجة مباراة العراق وتايلاند في كأس آسيا تحت 23 عامًا

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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يخوض المنتخب العراقي مباراة حاسمة ضد مستضيف كأس آسيا تحت 23 عامًا المنتخب التايلاندي، في ختام دور المجموعات للبطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، 15:15 بتوقيت مصر، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5 وقناة الكأس الأولى.

وتاتي المنافسات ضمن المجموعة الأولى، التي يتصدرها المنتخب الأسترالي برصيد 4 نقاط، ويأتي ثانيًا تايلاند برصيد ثلاث نقاط، ثم العراق بنقطتين، والبحرين بنقطة.

ولا بديل لأسود الرافدين سوى الانتصار على البلد المستضيف من أجل العبور للدور القادم، أما تايلاند فيكفيها التعادل من أجل التأهل، والانتصار حتى تضمن الصدارة.

يذكر أن العراق تعادل في مباراتيه السابقتين بهدف لمثله ضد أستراليا،وبهدفين في كل شبكة ضد البحرين.

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