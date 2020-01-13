الأهلي يعود الى نغمة الإنتصارات ويسترد المركز الثالث

حقق النادي الأهي فوزاً مريحاً أمام ضيفه أبها بنتيجة 3/1 في ختام مباريات الجولة ال14 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، مساء اليوم الاثنين 13-1-2020، فى المباراة التي اقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ليستعيد نغمة الانتصارات من جديد ويسترد المركز الثالث فى الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام الرائد الفائز السبت على الفيصلي 1-صفر، وأربع نقاط عن الهلال المتصدر الفائز على الوحدة 3-1 السبت أيضا، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع بعد تلقيه هزيمته الخامسة هذا الموسم.

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وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 20 بهدف سجله دجانيني تافاريس مهاجم كيب فيردي (الرأس الأخضر)، ثم تعادل أبها بهدف سجله فانيفا ايما اندرياتسيما، مهاجم مدغشقر، في الدقيقة 26.

بعدها حسم عمر السومة المباراة لصالح أهلي جدة بهدفين سجلهما في الدقيقتين 35 من ضربة جزاء و83، ليهدي الفريق النقاط الثلاث، ويستعيد الأهلي مذاق الانتصارات من جديد بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام الشباب والهلال.

جدير بالذكر ان فريق أبها لم يفز أمام أهلي جدة على مدار السنوات الـ20 الماضية في أي مباراة، مكتفيًا بتعادلين عامي 2005 و2008، وخسر الفريق بنتيجة كارثية عام 2006 قوامها 7 أهداف مقابل هدف واحد، وفي آخر مباراة جمعتهما يوم 19 ديسمبر 2008 انتصر أهلي جدة 1/2.