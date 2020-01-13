حقق النادي الأهي فوزاً مريحاً أمام ضيفه أبها بنتيجة 3/1 في ختام مباريات الجولة ال14 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين 13-1-2020، فى المباراة التي اقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).
تقدم الاهلي فى الدقيقة 20 عن طريق اللاعب دجانيني تفاريس، مهاجم الرأس الأخضر بتمريرة مميزة حوّل عرضية من ليما في الشباك.
وفى الدقيقة 28 تعادل أبها ويسجل هدفه الأول عبر الملغاشي “فانيفا” برأسية حوّلها في الشباك بصناعة التونسي “سعد بقير”.
ثم جاء الرد سريعاً من الاهلي وتقدم فى الدقيقة 34 من علامة الجزاء، نفذها النسر السورى عمر السومة، لينتهي الشوط الاولي بتقدم الاهلي 2/1.
وفى الشوط الثاني سجل عمر السومة هدفه الثاني والثالث للأهلي فى الدقيقة 83.
ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام الرائد الفائز السبت على الفيصلي 1-صفر، وأربع نقاط عن الهلال المتصدر الفائز على الوحدة 3-1 السبت أيضا، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع بعد تلقيه هزيمته الخامسة هذا الموسم.
إليكم أهداف مباراة الأهلي وأبها اليوم فى الدوري السعودي
Tweets by riyadiyatv
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة الأهلي وأبها فى الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.