الإمارات تُقلد الأردن وتطيح بكوريا الشمالية خارج أمم آسيا تحت 23 عامًا

قدم منتخب الإمارات مستوى متميز في مباراته الثانية بدور مجموعات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا أمام منتخب كوريا الشمالية، قاده لتحقيق الفوز بهدفين دون رد، اليوم الاثنين 13-1-2020، والتقدم إلى صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة التي تضم كذلك الأردن وفيتنام.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب شانج آرينا تقدم الإماراتيون بالهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق خليفة الحمادي، وبعد أقل من 15 دقيقة أضاف زايد عبد الله العماري الهدف الثاني.
وجاء الهدف الأول بتمريرة عبقرية من على الرواق الأيسر بالقدم اليمنى للاعب “يحيى نادر” وصلت إلى الحمادي داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها بطريقة ذكية خدعت اثنين من مدافعي كوريا الشمالية بالاضافة للحارس الذي ارتمى على الجهة اليسرى ليفتح الزاوية اليمنى أمام الحمادي ليضع الكرة في الشباك بسهولة.
أما الهدف الثاني فقد سُجل من على الرواق الأيمن عندما مرر لاعب نادي الجزيرة الإماراتي “عبد الله رمضان” كرة عرضية في ارتفاع قاتل تعامل معها العماري بمهارة فائقة بعد هروب ناجح من قلبي الدفاع، لتذهب تسديدته الخادعة على أقصى يمين حارس المرمى.
وعقب انتهاء مباراة الإمارات وكوريا الشمالية، سقط المنتخب الأردني في التعادل السلبي مع نظيره الفيتنامي، وهي نفس النتيجة التي تعرض لها المنتخب الإماراتي أمام فيتنام خلال الجولة الأولى.
وتصدرت الإمارات المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وبفارق هدف وحيد عن الأردن الثانية، ويحتاج الفريقان للتعادل في مواجهتهما معًا بالجولة الثالثة كي يتأهلا معًا إلى ربع النهائي، شريطة سقوط فيتنام في التعادل أو الخسارة أمام كوريا الشمالية.
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