أهداف مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

أمطر فريق مانشستر سيتي اليوم الأحد 12-1-2020، مرمى مضيفه أستون فيلا بستة أهداف لهدف على ملعب فيلا بارك، في الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي (البريميرليج)، ليُزين السيتي صحوته على حساب الفيلنز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 47 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 61 نقطة.

وتابع مانشستر سيتي عروضه القوية، فبعد ان لقن جاره وغريمه مانشستر يونايتد درساً بالفوز عليه في عقر داره 3-1 الثلاثاء الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، ضرب بقوة مجدداً اليوم استون فيلا بسداسية مقابل هدف واحد ضد أستون فيلا بينها اربعة اهداف في الشوط الاول.

وافتتح الجزائري رياض محرز التسجيل بعد مجهود فردي قبل ان يسدد كرة ماكرة في الزاوية السفلى لمرمى فيلا (18)، ثم اضاف الجزائري الدولي الثاني مستغلاً دربكة داخل منطقة الجزاء (24).

وحمل الهدف الثالث توقيع أجويرو الذي سدد كرة قوية من مشارف المنطقة بعيدا عن متناول حارس فيلا (28).

وفي الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول مرر صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين كرة عرضية ماكرة باتجاه البرازيلي جابريال خيسيوس ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك.

ووسع اجويرو الفارق في الشوط الثاني بعد ان راوغ مدافعين في منطقة الجزاء ليرفع رصيده في الدوري الى 176 هدفاً ليصبح بالتالي افضل هداف اجنبي بفارق هدف واحد عن الفرنسي تييري هنري.

ثم عادل اجويرو رقم مدرب تشليسي حالياً ولاعبه سابقاً فرانك لامبارد في عدد الاهداف(177) بتسجيله الهاتريك رافعاً النتيجة الى 6-صفر بتمريرة من محرز (81).

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وهي المرة الثانية عشرة التي يسجل فيها اجويرو ثلاثية في الدوري الانجليزي الممتاز.

ويتصدر الن شيرر الترتيب العام للهدافين مع 260 هدفاً يليه واين روني (208)، واندي كول (187) ثم اجويرو ولامبارد.

وسجل المغربي الهولندي انور الغازي هدفاً شرفياً لفيلا في الرمق الأخير من ركلة جزاء.

ولعب فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم لتحقيق الفوز من أجل أقتناص المركز الثاني في جدول الترتيب، مستغلاً تعثر ليستر سيتي أمس السبت، أمام فريق ساوثهامبتون، حيث خسر فريق الثعالب بهدفين مقابل هدف.

وكان لقاء الفريقين فى الدور الأول بالجولة الـ10 فى البريميرليج شهد فوز السيتي بثلاثية بيضاء، فى المباراة التي اقيمت على ملعب الاتحاد.