رسميًا | الاتحاد السعودي يضم أوفيني

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، الإثنين، التعاقد مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني لتدعيم صفوف فريق الأول بالنادي حتى صيف 2022، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ووفقًا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للنادي على تويتر، “برونو أوفيني ينضم لصفوف العميد، تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبد الله مع المدافع البرازيلي بعقد لمدة عامين ونصف”.

وأضاف البيان، “تمت مراسم التوقيع في مدينة دبي الإماراتية، بعد إجتياز اللاعب الكشف الطبي، وتمنى المجلس التوفيق للاعب وأن يسهم مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير”.

أوفيني (28 عامًا)، تعد هذه هي التجربة الثانية له في الدوري السعودي بعد أن لعب للنصر، وكان اللاعب قد أنهى عقده بالتراضي مع نادي الوكرة القطري للانتقل لاتحاد جدة.

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كما سبق له اللعب لأندية نابولي وسيينا في إيطاليا، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر في جدول الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.

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