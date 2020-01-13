مولر يُحدد موقفه من المشاركة مع زوجته في أولمبياد طوكيو 2020

قال توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ الألماني إنه لا يستبعد تماماً المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ربما برفقة زوجته ليزا مولر التي تمارس رياضة الفروسية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الأمر لا يمثل أولوية بالنسبة لهما في الوقت الحالي.

وذكرت مجلة “كيكر” الرياضية اليوم الإثنين أن شتيفان كونتز المدير الفني للمنتخب الأولمبي الألماني ربما يستدعي مولر 30/ عاماً/، الذي شارك في 100 مباراة مع المنتخب الألماني الأول وتوج معه بلقب كأس العالم 2014، للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020 .

وقال مولر في تصريحات لقناة “شبورت 1” التليفزيونية إن هذا يشكل “فكرة رائعة ومجنونة”، لكنه أضاف “هذه ليست أولوية قصوى بالنسبة لي ولزوجتي خلال عام .2020″

وأضاف مولر :”لدي طموحات كبيرة مع بايرن ميونخ خلال الأشهر الخمسة المقبلة. وزوجتي تركز على بطولات أخرى.”

وتابع “لا أمانع مطلقاً، لكن الأولمبياد ليس حاضراً ضمن خططي. ولنرى ما سيحدث.”

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ويشارك في الأولمبياد، المنتخبات الأولمبية التي لا يتجاوز أعمار لاعبيها 23 عاماً لكن يحق لكُل منتخب أن يشرك ثلاثة لاعبين فوق السن.

وتجدر الإشارة إلى أن يورجن كلينسمان وكذلك البرازيلي نيمار، كانوا من النجوم الذين برزوا في الألعاب الأولمبية.

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