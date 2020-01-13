رياضة | منيا القمح يتعادل مع الانتاج الحربي استعدادا لدوري مواليد 2005

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منيا القمح يتعادل مع الانتاج الحربي استعدادا لدوري مواليد 2005 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق منيا القمح لكرة القدم مواليد 2005 تعادلا غاليا ومستحقا أمام نادي الإنتاج الحربي، تحت قيادة فنية لحماده علوان لاعب نادي طلائع الجيش ابن منيا القمح، في المباراة الودية التي أجريت على ملعب الأخير بستاد السلام الدولي.

تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات فريق منيا القمح لكرة القدم مواليد 2005 استعداد لانطلاق الدوري يوم 27 من الشهر الجاري، والتي بدأت بتعادل أمام إنبي بنتيجة هدف لهدف الأسبوع الماضي. ومن المنتظر ملاقاة الزمالك في مباراة ودية يوم الخميس المقبل.

ويمثل فريق منيا القمح كلا من اسماعيل حسن حارس ، اسلام سعيد ، احمد جمعه ، سالم الشباوي، احمد عبدالحميد، محمد علاء ، يوسف فاضل ، احمد ابوسنا ، عبدالله احمد، محمد ابراهيم ، محمد الحضري ، عمر احمد، يحيي حمدي ، محمد اسامه، عمر ياسر ، السيد اسماعيل، يوسف احمد، كابو، يوسف وائل، صلاح ماهر ، صلاح سامح، احمد حمدي، احمد بلال، محمد ايهاب ، بسام عبدالحكم .