رياضة | صراع مرتقب في نهائي دوري مراكز الشباب في بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع مرتقب في نهائي دوري مراكز الشباب في بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام الثلاثاء، المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب ببنى سويف، بين مركز شباب سمسطا ومركز شباب بلفيا، وذلك بملعب نادى بنى سويف الرياضى .

وكان مركز شباب سمسطا قد تأهل للمباراة النهائية عقب الفوز على مركز شباب أطواب بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركز شباب المدينة شرق النيل ببني سويف، ضمن منافسات الدور قبل النهائي للبطولة.

فيما تأهل مركز شباب بلفيا عقب فوز على مركز شباب اطواب بنتيجة 1/3 بركلات الترجيح .

واقتنص فريق مركز شباب العواونة المركز الثالث، عقب تحقيقه الفوز على نظيره اطواب بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بالمباراة التى اقيمت بينهما بملعب مركز شباب المدينة شرق النيل لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وبذلك يحتل مركز شباب العواونة المركز الثالث ومركز شباب اطواب المركز الرابع بدورى مراكز الشباب لكرة القدم على مستوى بنى سويف .

وكانت النسخ الستة الماضية من دورى مراكز لشباب في بنى سويف قد شهدت تأهل فرق ( سمسطا و الواسطي وباروط و بني عدي ) في النسخة الأولى، وتوجت سمسطا باللقب على حساب باروط فى المباراة النهائية بضربات الجزاء وصعدت كأول المحافظة ووودعت التصفيات بالدور 32 .

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وفي الموسم الثاني، تأهلت مراكز شباب ( سدس و بهبشين و بلفيا و قاي ) وتوج باللقب فريق قاى بعد فوزه على سدس بهدف نظيف وصعد كأول المحافظة وودع التصفيات بدور 32 .

وفي النسخة الثالثة تأهل ( سمسطا و العبور وبلفيا وتلت ) وتوج فريق العبور على حساب بلفيا بالفوز بالمباراة النهائية بهدفين نظيفين وتأهل العبور للتصفيات على مستوى الجمهورية وودع البطولة بالدور 16 .

وفي الموسم الرابع تأهلت فرق ( سمسطا و الفشن و العبور و باروط ) وتوج فريق سمسطا باللقب بعد الفوز على الفشن بضربات الجزاء وصعدت كأول المحافظة وودع التصفيات النهائية بدور 32 .

وبالنسخة الخامسة تأهلت فرق ( صلاح سالم و سمسطا والعبور وباروط ) وتوّج فريق صلاح سالم باللقب على حساب باروط بضربات الجزاء وصعدت كأول المحافظة وودع البطولة بدور 16.

وبالنسخة السادسة تأهلت فرق ( سمسطا و باروط و اطواب و قاي ) وتوج فريق باروط بالمباراة النهائية على فريق سمسطا بهدف نظيف وصعدت كأول المحافظة وتوج الفريق بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية ويعتبر فريق باروط هو الحصان الاسود لمحافظة بنى سويف كأفضل فريق بمحافظة بنى سويف يصل لهذا المركز .