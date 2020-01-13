رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد مع ريال بيتيس ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المُدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني السابق لفريق ريال بيتيس من تولي القيادة الفنية لفريق برشلونة خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك خلفا لأرنستو فالفيردي مدرب البارسا الحالي.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن فريق برشلونة سوف يُعلن عن إقالة أرنستو فالفيردي مساء اليوم وتولي كيكي سيتين، وسوف يبدأ المدرب الجديد قيادته للفريق في المران المسائي غدا للفريق.

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وكان مشوار كيكي سيتين مع ريال بيتيس مليئ بالارقام المميزة، حيث قدم بيتيس مستويات رائعة معه في الموسمين الماضيين، ولكنه رحل هذا الموسم عن تدريب الفريق.

حيث قاد سيتين تدريب فريق ريال بيتيس في 97 مباراة، وسجل الفريق تحت قيادته 139 هدف، واهتزت شباكه في 143 مرة.

ويملك مدرب ريال بيتيس السابق رقما مميزا، حيث انه هو المدرب الوحيد في اخر 10 سنوات الذي نجح في تحقيق الفوز على ريال مدريد في السانتياجو برنابيو، وعلى برشلونة في ملعب الكامب نو.