رياضة | الكشف عن مدرب برشلونة الجديد لخلافة فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدرب برشلونة الجديد لخلافة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل نادي برشلونة لاتفاق مع كيكي سيتين لتولي تدريب الفريق الكتالوني خلفًا لأرنستو فالفيردي.

وكشفت تقارير إعلامية في إسبانيا بأن سيتين وافق على تدريب برشلونة لمدة ٦ أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبوريتيفو" الإسبانية بأن المدرب صاحب الـ٦١ عامًا سيكون هو المدير الفني الجديد لبرشلونة.

وأضافت الصحيفة بأن فالفيردي سيرحل عن النادي بشكل رسمي اليوم وسيكون في بيان رسمي من جانب إدارة برشلونة.

والجدير بالذكر أن كيكي سيتين تولى تدريب ريال بيتيس وقاده في ٩٤ مباراة فاز في ٤٠ لقاء، وتعادل في ٢١ فيما خسر في 33 مباراة.