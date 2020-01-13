رياضة | عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في البحث والتفاوض مع بدائل لتعويض أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

ويسعى مسؤولو المارد الأحمر، لتجديد تعاقد اللاعب خلال الساعات المقبلة، إلا أنه في ذات الوقت يرغب مجلس القلعة الحمراء، في تعويض إعتزاله في وقت من الأوقات القريبة.

ودخل النادي في مفاوضات جادة مع رجب بكار لاعب نادي بيراميدز سبورت، من أجل الحصول على توقيعه مع بداية الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونجح الفريق الأحمر، في الحصول على موافقة اللاعب من أجل ارتداء قميص النادي، إلا أنه اشترط إنهاء الأمر مع ناديه خاصةً أنه مازال مرتبط بتعاقد خلال الفترة الجارية.

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على جانب آخر، عادت بعثة الفريق بالنادي الأهلي، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قادمة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم أول أمس السبت، والتي حقق فيها الفريق تعادلًا بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة طويلة حيث غادرت ظهر أمس مطار هراري في عاصمة زيمبابوي ومنها إلى لوساكا عاصمة زامبيا في رحلة استمرت ساعة أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع، ثم تحركت البعثة إلى أديس أبابا عاصمة أثيوبيا في رحلة طيران استغرقت 4 ساعات و 40 دقيقة، ثم ترانزيت ساعتين، ومنها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها 4 ساعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا، مساء بعد غدٍ الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب، صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، إلا أن الأهلي يتبقى له ثلاث مواجهات مؤجلة.