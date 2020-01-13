رياضة | الطرد الأغلى في التاريخ.. فيديريكو فالفيردي يكرر سيناريو سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطرد الأغلى في التاريخ.. فيديريكو فالفيردي يكرر سيناريو سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فيديريكو فالفيردي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تقمص دور البطولة بلقطة خطفت أنظار الجميع بعدما أهدت الميرنجي لقب كأس السوبر الإسباني، مساء أمس الأحد، ليعيد إلى أذهان عشاق الساحرة المستديرة سيناريو سوايز الشهير أمام غانا.

فيديريكو فالفيردي يخطف الأنظار على طريقة سواريز

شهدت مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد إنقاذ فالفيردي لفريقه من هدف محقق، بعدما قام بعرقلة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا خارج منطقة الجزاء، إثر انفراد الأخير بحارس الميرنجي كورتوا في الدقيقة 115 من زمن المباراة ليحصل على البطاقة الحمراء.

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وبذلك ساهم فيديريكو فالفيردي في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن يحسمها ريال مدريد لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، ليصبح الطرد الأغلى نظرا لمساهمته في تتويج فريقه باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.

فلاش باك.. سواريز يقود أوروجواي للتأهل بطرد تاريخي

وأعاد فالفيردي إلى أذهان جماهير كرة القدم، سيناريو طرد لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروجواي وبرشلونة الإسباني، عندما قام بإنقاذ منتخب بلاده من هدف محقق أمام نظيره الغاني، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2010، وذلك بعدما قام بالتصدي إلى تسديدة دومينيك أدياه الرأسية بيديه من على خط المرمى، وذلك في الدقائق الأخيرة للشوط الإضافي الثاني، حيث أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقام حكم المباراة بطرد سواريز، واحتساب ركلة جزاء للمنتخب الغاني، إلا أن البلاك ستارز أهدروا ركلة الجزاء بعد تسديدها في العارضة بالدقيقة 120 من عمر المباراة ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، الأمر الذي أسعد سواريز مؤقتًا "بأغلى طرد"، قبل أن تكتمل سعادته بتأهل الأوروجواي إلى المربع الذهبي للمونديال، بعد تفوقه في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.