رياضة | الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموندو ديبورتيفو تعلن اسم مدرب برشلونة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن اسم مدرب برشلونة الجديد لخلافة إرنستو فالفيردي في الفترة القادمة بعد إقالته من تدريب الفريق.

واكدت الصحيفة الكتالونية على أن كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس ولاس بالماس وافق على تدريب فريق برشلونة لمدة 6 شهور حتي نهاية الموسم.

ووصل وكيل أعمال كيكي سيتين إلى نادي برشلونة في لانهاء المفاوضات مع النادي وتحديد مدة العقد والشروط النهائية.

واستقر نادي برشلونة على رحيل فالفيردي بشكل رسمي بعد نهاية اجتماع اليوم بعد اقصاء الفريق من السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد