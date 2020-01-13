رياضة | الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن صحيفة الماركا الإسبانية عن إقالة إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة من منصبه بعد نهاية اجتماع مجلس إدارة النادي في الساعات الماضية.

واكدت صحيفة آس على أن بارتوميو رئيس نادي برشلونة وافق بعد نهاية الاجتماع على إقالة المدرب فالفيردي من منصبه مع تولي مدرب جديد الفريق في الفترة القادمة.

ويناقش حالياً برشلونة فكرة التعاقد مع مدرب جديد بعدما رشحت ثلاثة أسماء على طاولة النادي أبرزها كيكي ستين مدرب لاس بالماس وريال بيتيس وبوكتينيو مدرب توتنهام السابق وجارسيا مدرب فريق الشباب.

وعقد نادي برشلونة اجتماع برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي في الساعات الماضية مع الأعضاء وكان القرار النهائي هو إقالة المدرب مع تعيين مدرب جديد للفريق في الساعات القادمة.