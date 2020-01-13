رياضة | خبير لوائح: الزمالك مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية لـ3 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير لوائح: الزمالك مهدد بالاستبعاد من المشاركات الإفريقية لـ3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد بيومى، خبير لوائح الفيفا، موقف نادي الزمالك القانوني في حالة انسحابه بشكل رسمي من مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في قطر أمام الترجي التونسي.

وقال بيومي بأن هناك عقوبات كبيرة على الزمالك في حالة الانسحاب بشكل رسمي من كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي المقرر له يوم 14 من شهر فبراير المقبل بالدوحة.

وأضاف : الزمالك موقفه القانوني من الانسحاب صعب للغاية، وقرار الاعتذار عن خوض مباراة السوبر، يترتب عليه خسائر كبيرة للقلعة البيضاء، لائحة الاتحاد الأفريقي تتضمن بند في حالة انسحاب بطل الكونفدرالية من كأس السوبر، يُحرم من المشاركة في أي بطولة تنظم للاتحاد الأفريقي لمدة ثلاث سنوات، بالأضافة لعقوبة مالية.

واختتم : في حالة وصول اعتذار رسمي من الزمالك للاتحاد الأفريقي، سيشارك نهضة بركان وصيف بطولة كأس الكونفدرالية، بدلا من الزمالك.