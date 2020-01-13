رياضة | أول تعليق من لاعب النصر السابق عقب انتقاله لاتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من لاعب النصر السابق عقب انتقاله لاتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب البرازيلي برونو أوفيني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري والمنتقل حديثًا إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، عن سعادته بالتواجد داخل قلعة العميد.

وأكد أوفيني، على رغبته في المساهمة لعودة اتحاد جدة لمكانته الطبيعية كأحد أكبر الأندية السعودية، موضحًا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الجماهير.

وكان اتحاد جدة السعودي، أعلن التعاقد اليوم الإثنين مع البرازيلي برونو أوفيني لاعب الوكرة القطري، لمدة عامين ونصف العام.

ولعب أوفيني، ضمن صفوف نادي النصر السعودي بالفترة من 2016 حتى 2019، وتوج معهم بلقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل رحيله مع الانتقالات الشتوية الماضية.