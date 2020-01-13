رياضة | مران الأهلي| جلسة في الجيم لإكرامي والشيخ يرفض الراحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| جلسة في الجيم لإكرامي والشيخ يرفض الراحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في صالة الجميانزيوم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني إكرامي من الإصابة بإجهاد في عضلة السمانة والتي تسببت في إبعاده عن مباريات الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.

ويؤدي إكرامي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها، والذي وضعه له خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

Advertisements

وفي نفس السياق أدى أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر تدريبات مع الغائبين عن رحلة زيمبابوي الأخيرة.

ورفض الشيخ الراحة التي حصل عليها من قبل فايلر مع زملائه في الفريق الأحمر وخاض تدريبات مع اللاعبين الغائبين عن مواجهة بلاتينيوم.

ومنح رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي الفريق العائدين من زيمبابوي راحة من المران اليوم الاثنين، على أن يشاركوا في المران اعتبارا من غد الثلاثاء.

فيما قرر أن يواصل اللاعبون الغائبون عن رحلة الفريق إلى زيمبابوي مرانهم اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة طنطا الأربعاء المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي للقاهرة في الواحدة صباح اليوم الاثنين قادمة من زيمبابوي، بعد أن غادرت العاصمة هراري ظهر أمس الأحد متوجهة إلى لوساكا عاصمة زامبيا في رحلة استغرقت ساعة أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع، ثم تحركت البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في رحلة طيران امتدت ٤ ساعات و٤٠ دقيقة، أعقبها ترانزيت لمدة ساعتين ثم غادرت البعثة أديس أبابا للعودة إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها ٤ ساعات ونصف.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر أمس الأول السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.