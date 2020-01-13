ليونيل ميسي يريد سيرجيو اجويرو في برشلونة

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الإثنين 13 يناير 2020
طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة اتخاذ نهج لمهاجم مانشستر سيتي سيرجيو اجويرو.
في حين تم استبعاد لويس سواريز حتى مايو بسبب إصابة في الركبة ، من المتوقع أن يغادر الدولي الأوروغواي كامب نو في الصيف ، تاركًا العمالقة الكاتالونية لإيجاد بديل.
استمرت التكهنات بشأن تحرك كارلوس فيلا ، الذي يمكن أن يدخل في النصف الثاني من الحملة.
ومع ذلك ، ووفقًا للتقارير الواردة في أسبانيا ، يريد ميسي من زعماء الدوري الأسباني التوقيع على مواطنه الأرجنتيني أغيرو خلال فترة الانتقالات الصيفية.
على الرغم من عودته المذهلة لتسجيل الأهداف على استاد الاتحاد ، إلا أن أغيرو لم يتبق له سوى 18 شهرًا في عقده حيث يفكر في قضاء المراحل الأخيرة من مسيرته.
على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد تم إعادته إلى موطنه ، إلا أن عرضًا من برشلونة قد يكون جيدًا للغاية في رفضه.
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