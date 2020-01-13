برشلونة يفكر في ضم كريسثيان ستواني

الإثنين 13 يناير 2020

برشلونة يفكر في الانتقال كريسثيان ستواني؟



أفادت تقارير أن برشلونة يفكر في إعادة إحياء اهتمامه بمهاجم جيرونا كريسثيان ستواني.

بعد أن لعب دور البطولة مع الفريق الأسباني منذ مغادرته ميدلسبره ، كان ستواني يعمل سابقًا على رادار برشلونة ، على الرغم من دخوله في السنوات الأخيرة من حياته المهنية.

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في الوقت الذي يمارس فيه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا تجارته في المستوى الثاني ، تشير التقارير في إسبانيا إلى أن العمالقة الكاتالونية ما زالوا حريصين على منتخب أوروجواي الدولي.

يحتاج برشلونة إلى بديل قصير الأجل للاعب لويس سواريز ، الذي قد يغيب عن بقية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

يمتلك ستواني شرط إطلاق بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني في العقد ، تاركًا برشلونة ليقرر ما إذا كان الفائز يمثل القيمة مقابل المال.

منذ عام 2017 ، ساهم ستواني بـ 57 هدفًا من 85 مباراة مع جيرونا في جميع المسابقات.