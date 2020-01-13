شكرا لقرائتكم خبر عن «صدقى» يشكو الهلال السودانى لـ«فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن حمادة صدقى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، عن عزمه التقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ضد نادى الهلال للحصول على حقه فى عدم تنفيذ بنود العقد- على حد قوله- بالإضافة إلى المشاكل والعقبات التى صادفها بالنادى، ورغم ذلك نجح فى تحقيق الفوز مرتين من ثلاث مواجهات خاضها الفريق وضاعف آمالهم فى الوصول إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، لافتا إلى أن الزج باسم الأهلى فى رحيله عن الفريق السودانى لا أساس له من الصحة.

وأكد حمادة صدقى أنه طالب إدارة النادى بسرعة تجديد تعاقد 6 من لاعبى الفريق الأساسيين الذين انتهت علاقتهم بالنادى بنهاية ديسمبر الماضى وقبل فتح باب القيد للانتقالات الشتوية الحالية، كما فوجئ بعدم حضور لاعب الفريق المحترف الأوغندى، بالإضافة إلى سعى رئيس النادى إلى التعاقد مع لاعبين على غير رغبته بالرغم من أنه المسؤول الأول عن النتائج، وأشار إلى أن أزمة النادى المالية تسببت فى عدم حصول عدد من اللاعبين على مستحقاتهم، واستكمل «صدقى»: «غير صحيح على الإطلاق أن النادى حجز جواز السفر الخاص بى»، مشيرا إلى أنه مدرب محترف، ولا يعمل لدى رئيس النادى حتى يترك جواز سفره. وأوضح صدقى أن سموحة ليس غريبا عليه، ورحب بالعمل فيه لوجود المهندس محمد فرج عامر.. مؤكدا أن النادى يمتلك كل مقومات النجاح.

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وشدد على قدرته على إعادة سموحة إلى مساره الصحيح والوصول إلى منصة البطولات بعد أن قام بتشكيل الجهاز المعاون، وتم الاتفاق على بنود التعاقد التى تضمن قيادته للفريق لمدة موسم ونصف. كان أشرف الكاردينال، رئيس نادى الهلال السودانى، قد كشف كواليس رحيل حمادة صدقى بشكل مفاجئ دون إبلاغ الإدارة. وقال الكاردينال: «اتفقنا مع حمادة صدقى على تدريب الفريق لمدة موسم واحد مقابل 15 ألف دولار شهريا». وأضاف: «حمادة صدقى حصل على 30 ألف دولار كمقدم عقد وكذلك مساعده؛ لكننا فوجئنا برحيله عن الفريق بشكل مفاجئ». وتابع: «كنت متواجدًا مع المدرب ولم يتحدث عن الرحيل على الإطلاق، لكنه حصل على جواز سفره وغادر بشكل مفاجئ».

وواصل: «مندهش من تصرف المدرب ورحيله بهذا الشكل؛ ما المشكلة إن طلب الرحيل عن النادى؟!، لم نكن لنتمسك بوجوده». وأتم: «وفرنا كل شىء لحمادة صدقى بداية من الأمور المادية والسكن المناسب والسيارة؛ ولم نقصر فى أى شىء». ونفى رئيس مجلس إدارة الهلال السودانى ما تردد عن اتهامه للنادى الأهلى بالوقوف وراء رحيل صدقى، مدرب الفريق.

كان مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة محمد فرج عامر قد أعلن عن التعاقد رسميًا مع حمادة صدقى المدير الفنى الأسبق لمنتخب الشباب لتولى القيادة الفنية لفريق سموحة خلفًا لحسام حسن الذى تقدم باستقالته الأسبوع الماضى عقب الخسارة من وادى دجلة، وقاد الفريق بصورة ودية أمام حرس الحدود فى المباراة التى انتهت بينهما بالتعادل السلبى بدون أهداف. وضم الجهاز الفنى الجديد لسموحة إلى جانب حمادة صدقى كلا من: أحمد ناجى مدربًا لحراس المرمى، والثنائى أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر مساعدين، ومدرب الأحمال الإنجليزى واين رويال.