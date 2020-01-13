شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يرفض الانضمام للإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض صالح جمعة، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، العرض الذى تلقاه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالانتقال للنادى الإسماعيلى، وتمسك اللاعب برغبته فى أحد الدوريات الخليجية، لافتًا إلى أنه لن يلعب فى مصر إلا للنادى الأهلى.

واعتذر «صالح» لمسؤولى الإسماعيلى الذين أجروا معه العديد من الاتصالات الهاتفية على مدار الساعات الماضية، ولاسيما فى ظل ترحيب مسؤولى النادى الأهلى بانتقال اللاعب للدراويش على سبيل الإعارة، ولكن تمسك صالح جمعة بالعودة للخليج مرة أخرى بعدما خاض تجربة احترافية فى نادى الفيصلى السعودى.

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فيما يبحث حسين السيد هو الآخر عن عرض مناسب للرحيل عن الفريق، بعدما تقلصت فرص مشاركته مع الجهاز الفنى، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب كلف وكيله بفتح مفاوضات مع فريق الاتفاق السعودى، الذى لعب له مارسيلو على مدار موسم على سبيل الإعارة، واتفق اللاعب مع الجهاز الفنى على رحيله فى يناير الجارى من أجل البحث عن فرصة للمشاركة فى المباريات، خاصة أن اللاعب لم يشارك فى أى مباراة منذ عودته للقلعة الحمراء بسبب عدم اقتناع رينيه فايلر، المدير الفنى، بإمكانيات اللاعب، مفضلًا الإعتماد على على معلول ومحمود وحيد.

فيما أعلن الجهاز الطبى عن جاهزية حسين الشحات لمباراة طنطا المقرر لها غدًا «الأربعاء» ضمن مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدورى الممتاز، والتى ستقام على أرض ملعب استاد القاهرة، حيث غاب اللاعب عن مباريات الأهلى أمام مصر المقاصة، ومصر وبلاتينيوم فى البطولة الإفريقية بسبب معاناته من آلام فى الحوض وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى، سادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى بعد تأكيدات الجهاز الطبى، بقيادة خالد محمود، عن اقتراب رمضان صبحى من التعافى من الإصابة التى تعرض لها خلال التدريبات بتمزق فى العضلة الخلفية، والتى غاب على أثرها عن مباريات الفريق فى الفترة الماضية، وبات اللاعب قريبًا جدًا من المشاركة مع الفريق فى مباراة النجم الساحلى المهمة، المقرر لها 24 يناير الجارى على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دور أبطال إفريقيا.

جاء ذلك فى الوقت الذى منح فيه الجهاز الفنى اللاعبين الأساسيين راحة من المشاركة فى تدريبات أمس «الإثنين» فور عودة البعثة من زيمبابوى عقب انتهاء مباراة بلاتينيوم فى البطولة الإفريقية، والتى انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابى 1/1، وخاض باقى اللاعبين مرانًا على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة طنطا غدًا، فيما يخضع محمد مجدى قفشة لاختبار طبى لتحديد فترة غيابه عن الفريق بعد الإصابة التى تعرض لها فى المباراة الماضية بكدمة فى الركبة، ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن مباراة طنطا غدًا.. بينما اقترب شريف إكرامى من التواجد فى قائمة مباراة طنطا بعد غيابه عن مباريات وتدريبات الفريق الماضية، بسبب الإصابة التى يعانى منها فى عضلة السمانة.