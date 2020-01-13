برشلونة يفكر في ضم كريسثيان ستواني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

أفادت تقارير أن برشلونة يفكر في إعادة إحياء اهتمامه بمهاجم جيرونا كريسثيان ستواني.

بعد أن لعب دور البطولة مع الفريق الأسباني منذ مغادرته ميدلسبره ، كان ستواني يعمل سابقًا على رادار برشلونة ، على الرغم من دخوله في السنوات الأخيرة من حياته المهنية.

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في الوقت الذي يمارس فيه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا تجارته في المستوى الثاني ، تشير التقارير في إسبانيا إلى أن العمالقة الكاتالونية ما زالوا حريصين على منتخب أوروجواي الدولي.

يحتاج برشلونة إلى بديل قصير الأجل للاعب لويس سواريز ، الذي قد يغيب عن بقية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

يمتلك ستواني شرط إطلاق بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني في العقد ، تاركًا برشلونة ليقرر ما إذا كان الفائز يمثل القيمة مقابل المال.

منذ عام 2017 ، ساهم ستواني بـ 57 هدفًا من 85 مباراة مع جيرونا في جميع المسابقات.