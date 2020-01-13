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الزمالك يبحث عن تحقيق إنجاز غائب منذ 10 سنوات فى مواجهة الجونة

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جدة - عمرو شويل يخرج فريق نادي الزمالك لمواجهة فريق الجونة بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الممتاز.

 

 

ومنذ ذلك التاريخ تقابل الفريقان في 3 مواجهات على نفس الملعب بواقع كل 4 سنوات بداية من عام 2011 وفاز الجونة بهدفين مقابل هدف واحد، ثم عام 2015 موسم تتويج الزمالك بلقب الدوري والتعادل الإيجابي 1-1، وأخيرا التعادل الإيجابي 2-2 في لقاء الموسم الماضي الذي أقيم يوم 21 يوليو وتسبب في خسارة الفريق الأبيض لقب الدوري لمصلحة غريمه التقليدي النادي الأهلي.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، في المقابل يحتل فريق الجونة المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

 

 

 

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