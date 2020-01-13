شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث عن تحقيق إنجاز غائب منذ 10 سنوات فى مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخرج فريق نادي الزمالك لمواجهة فريق الجونة بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الدوري المصري الممتاز.
ومنذ ذلك التاريخ تقابل الفريقان في 3 مواجهات على نفس الملعب بواقع كل 4 سنوات بداية من عام 2011 وفاز الجونة بهدفين مقابل هدف واحد، ثم عام 2015 موسم تتويج الزمالك بلقب الدوري والتعادل الإيجابي 1-1، وأخيرا التعادل الإيجابي 2-2 في لقاء الموسم الماضي الذي أقيم يوم 21 يوليو وتسبب في خسارة الفريق الأبيض لقب الدوري لمصلحة غريمه التقليدي النادي الأهلي.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، في المقابل يحتل فريق الجونة المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.
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