شكرا لقرائتكم إصابة أحمد حمدي في مران الجونة.. وبيدرو يجهز البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ورفض الجهاز الطبي لنادي الجونة عودة حمدي للمران انتظارا لتحديد مدى الإصابة وفترة الغياب. Advertisements وبدأ البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للجونة، تجهيز بدلاء حمدي لتعويض غيابه غدا، الثلاثاء، لمباراة الزمالك الاربعاء في الدوري الممتاز.

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