شكرا لقرائتكم فايلر يقترب من تخطى رقم مدرب الزمالك السابق.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف النادي الأهلي تحت قيادة المدرب النمساوي رنيه فايلر، نظيره فريق طنطا على ملعب القاهرة الدولي بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الدوري المصري الممتاز. Advertisements جدير بالذكر أن الرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات متتالية يحمله مدرب الأهلي التاريخي السابق البرتغالي مانويل جوزية بتحقيق 17 فوز متتالي في بداية موسم 2004-2005 والذي توج بلقبه الأهلي للمرة ال30 بعدما جمع 74 نقطة بفارق 31 نقطة عن أقرب منافسيه نادي إنبي.

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