فالفيردي المهدد يقود الحصة التدريبية الصباحية لبرشلونة









اسماء السيد - أعلن مصدر مقرب من نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم أن المدرب إرنستو فالفيردي المهدد بالإقالة من منصبه، أشرف صباح الإثنين كما كان متوقعا على الحصة التدريبية التي استأنف بها النادي الكاتالوني استعداداته بعد مشاركته في الكأس السوبر في السعودية.

وذكرت وسائل الإعلام الرياضية الإسبانية أنه بعد أسبوع كارثي، وصل فالفيردي قبل ثلاث ساعات من بدء الحصة التدريبية في منشآت المركز الرياضي جوان غامبر مقر تدريبات النادي.

وأضافت أن فالفيردي قاد بعد ذلك الحصة التدريبية لبرشلونة، وهي الأولى بعد ثلاثة أيام راحة مُنحت إلى اللاعبين عقب العودة من السعودية اثر خروج النادي الكاتالوني من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر بخسارته أمام أتلتيكو مدريد 2-3.

ويواجه فالفيردي (55 عاما) خطر الإقالة من منصبه بعد اجتماع لمجلس إدارة النادي المقرر عقده بعد ظهر الاثنين.

وأوضحت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضية الكاتالونية أن المسؤولين في النادي اجتمعوا ليلة الأحد الاثنين لمناقشة مستقبل فالفيردي، وأن الأخير سيلتقي رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو قبل اجتماع مجلس الإدارة.

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فبعد خيبة الأمل في مسابقة دوري أبطال أوروبا (أمام روما الإيطالي عام 2018 وليفربول الإنكليزي عام 2019)، واجه فالفيردي انتقادات لاذعة من أنصار النادي بسبب الآداء المخيب، وتراجعت أسهمه في الآونة الأخيرة في البقاء في منصبه بعد تخلي المسؤولين عن دعمه وسفرهم إلى الدوحة لعرض المنصب على أسطورة النادي مدرب السد القطري حاليا تشافي هرنانديز.

ورفض تشافي (39 عاما) استلام المهمة في الوقت الحالي بحسب تقارير صحافية أشارت إلى أنه يفضل تولي المهمة بدءا من الصيف المقبل، لكن مسؤولي برشلونة سيواصلون الاتصال مع العديد من المديرين الفنيين لخلافة فالفيردي.

وتابعت أنه في حالة إقالة فالفيردي، سيقود النادي (مؤقتا على الأقل) مدرب الفريق الرديف خافيير غارسيا بيمينتا. لكن وسائل الاعلام تتداول أسماء الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (47 عاما) المقال من تدريب توتنهام الانكليزي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والهولندي رونالد كومان (56 عاما) مدرب منتخب بلاده حاليا، ومدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتيين (61 عاما).

وتلقى برشلونة ضربة موجعة الأحد فضلا عن خروجه من نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر والمستقبل الغامض لمدربه فالفيردي، وذلك بإعلان غياب هدافه الدولي الأوروغوياني لويس سواريز لمدة أربعة أشهر بعد عملية جراحية في الركبة اليمنى.