شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس: عبد المنصف أسطورة وما يفعله لا يحدث فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، بمحمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوى، قائلاً: "أوسة أسطورة فى هذا البلد، هو يلعب لمدة عام ونصف متتالي دون التوقف فى مباراة واحدة، وهذا الأمر لا يحدث حتى فى أوروبا".

وعن الدفع بخالد وليد لحراسة عرين دجلة أمام الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين فى الجولة الثالثة عشر بمسابقة الدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، قال المدير الفنى لدجلة، إن الدفع به جاء من أجل منحه فرصة المشاركة مع منح عبد المنصف قسط من الراحة، خاصة أن خالد وليد يبذل جهدًا كبيرًا فى التدريبات.

وتقدم الفريق الحربى بهدف في الدقيقة 12 بعد خطأ كارثي ارتكبه خالد وليد حارس المرمى بإمساك الكرة ثم السقوط من يده داخل مرماه، ثم أحرز رجب عمران هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

Advertisements

بهذه النتيجة يقتنص كل فريق نقطة واحدة دون تعديل فى المراكز، حيث ارتفع رصيد دجلة للنقطة 10 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى بعدما خاض 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 12هدفًا.

وأعرب تاكيس جونيس رضاه عن نتيجة التعادل مع الإنتاج الحربى، مؤكدًا أن فريقه قدم أداء مميز وكانوا يستحقون الفوز، إلا أن الانتاج كان فريقًا عنيدًا، لافتًا إلى أن مهمته هى تحسين مستوى الفريق، وبالنظر إلى مانشستر سيتى وليفربول فهم يجدون لاعبون بسهولة، وكل فريق فى حاجة للتدعيمات بشرط أن يكونوا لاعبين أفضل من المتاحين.