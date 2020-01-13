شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد إسلام جابر من حسابات الرحيل فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج إسلام جابر، صانع ألعاب الزمالك، من حسابات الرحيل عن القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير، بعدما كان أحد المرشحين للرحيل حيث جاء تمسكه بفرصة المشاركة وتألقه فى الدقائق التى شارك فيها خلال الفترة الأخيرة، ليضعه الفرنس باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، ضمن حساباته الفنية الرئيسية بالفريق ورفضه التام لمغادرة قلعة ميت عقبة فى فترة الانتقالات الشتوية.

وجاءت رؤية كارتيرون برفض رحيله نظرًا للحاجة إلى جهوده خاصة أنه أحد العناصر التى يعتمد عليها كأوراق رابحة، وجاء ذلك بعدما تلقى اللاعب عدد من العروض من أندية الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، والتى رفضتها إدارة النادى الأبيض بشكل قاطع، والتمسك بوجود اللاعب، وأبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض، سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه إسلام جابر جناح أيمن الفريق، خلال الفترات التي شارك فيها في المباريات السابقة للفريق، ومنها مباراة طنطا بالجولة الـ12 للدوري والتي انتهت بفوز الزمالك 3/2 وشارك إسلام جابر في مركزين الجناح الأيمن ثم الظهير الأيسر.

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وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك، أن كارتيرون يتحدث بصورة جيدة عن إسلام جابر، مؤكدًا أنه لاعب يمتلك مقومات جيدة، ويحتاج فترات أطول من المشاركة في المباريات لكي يظهر بكامل مستواه مع الفريق، وأضاف كارتيرون خلال حديثه مع معاونيه أن سبب التأخر في الدفع بإسلام جابر بصورة أساسية في المباريات أن الجهاز الفني تولي المهمة بعد بداية الموسم وكان عليه الاعتماد في اول مباريات له علي التشكيل الثابت واللاعبين الجاهزين من حيث المشاركة ولياقة المباريات، مؤكدًا أنه مع الوقت سيكون إسلام جابر أحد الأعمدة الرئيسية للزمالك.

ويستعد الزمالك خلال الوقت الحالى لمواجهة الجونة، فى المباراة التى ستقام فى الخامسة مساء غدٍ الأربعاء، فى المباراة التى ستقام على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز والتى يسعى فيها الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد فوزه فى آخر جولتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا.