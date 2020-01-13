شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اتحاد الكرة يطلب إقامة قمة الأهلى والزمالك 24 فبراير بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى نظيره الإماراتى يطلب فيه إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى والمحدد لها 24 فبراير المقبل، فى الإمارات، وتأتى المباراة بعد 4 أيام فقط من إقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك يوم 20 من نفس الشهر على استاد محمد بن زايد، لذا يفضل اتحاد الكرة إقامة المباراتين هناك، وينتظر اتحاد الكرة الرد الرسمى.

وتقيم شركة بريزنتيشن مؤتمرًا صحفيًا موسعًا فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير، للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصري بين قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، المقرر إقامته يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبالتحديد في إمارة أبو ظبي.

ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمع مصر وأن يكون امتدادًا للظهور في المحافل المحلبة والدولية بشكل مميز كما كانت العادة في بطولتي أمم أفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام ابهر العالم وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.

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وشهدت الساعات الأخيرة تكثيف العمل داخل شركة بريزنتيشن بتوجيهات من تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي بدأت بسفر زكي عبد الحميد عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونائب رئيس شركة بريزنتيشن برفقة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ورئيس الوفد إلى الإمارات وتم الانتهاء من جميع الاتفاقيات الخاصة بالمباراة وأهمها تواجد 37 ألف مشجع باستاد محمد بن زايد.

وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بهذه المناسبة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 15 يناير الحالي بأحد الفنادق الكبرى.