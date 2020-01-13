شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعاقد مع مهاجم بتروجت والنصر الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الترسانة مع محمد حسن ميدو مهاجم بتروجت السابق لمدة موسم ونصف لتدعيم هجوم الفريق بدورى القسم الثانى، فى إطار التدعيمات التى يبرمها الفريق أملاً فى تحسن النتائج والابتعاد عن منطقة الهبوط .

ويحتل الترسانة المركز العاشر بجدول المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط ويحتاج لما يشبه المعجزة من أجل البقاء بدوري القسم الثانى بعد إقرار اتحاد الكرة بتطبيق دورى المحترفين الموسم المقبل وهو ما يقضى بهبوط خمس فرق من كل مجموعة لتكوين 24 فريقًا يتم تقسيمهم لمجموعتين فى الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق الدور الثانى لمسابقة القسم الثانى يوم الأحد المقبل بتاريخ 19 يناير الجارى حيث سيخرج الفيوم لمواجهة الألومنيوم بنجع حمادى فى لقاء صعب لأبناء الفيوم خاصة وأنهم استطاعوا الفوز على أبناء ياسر الكنانى فى الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى دخول الألومنيوم المنافسة على الصعود للأضواء حيث لا يفصله سوى نقطتين فقط عن البنك الأهلى صاحب الصدارة برصيد 24 نقطة.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى بداية من الموسم المقبل، على أن يقام من 24 فريقًا يتم تقسيمها على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقًا. ويسعى اتحاد الكرة لتسويق مسابقة دوري القسم الثانى فى الموسم الجديد، لتنمية موارد الجبلاية وكذلك الأندية فى الموسم المقبل، خاصة أن تسويق المسابقة بشكلها الحالى شبه مستحيل، وتقام من 3 مجموعات وتضم كل منها 12 فريقا.

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واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله.