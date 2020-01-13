شكرا لقرائتكم خبر عن بارتوميو أبلغ فالفيردي: سنبدأ بفسخ العقد والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 أفادت بعض التقارير الإسبانية، أن نادي ​برشلونة​ أخطر مدرب الفريق ​إرنستو فالفيردي​ أنه يتجه للبدء في مفاوضات فسخ عقده.

Advertisements وبات منصب فالفيردي مع البلاوغرانا مهدداً بسبب سلسلة النتائج السيئة وكان آخرها الإقصاء من نصف نهائي ​كأس السوبر الإسباني​ بعد الخسارة 2-3 أمام أتلتيكو مدريد في السعودية. وأكد "راديو كتالونيا" أن: "رئيس نادي برشلونة، ​جوسيب ماريا بارتوميو​ أبلغ فالفيردي في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الإثنين، أنه سيتصل بممثليه للتفاوض على فسخ العقد". ​​​​ وعقب إنتهاء الإجتماع الصباحي غادر فالفيردي وبارتوميو بدون الإدلاء بأي تصريح.

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