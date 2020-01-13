اخبار الرياضه

تير شتيجن: سعيد بالعودة إلى أرضية التدريبات مجددًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تير شتيجن: سعيد بالعودة إلى أرضية التدريبات مجددًا والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020

صرح مارك أندريه تير شتيجن​ حارس مرمى نادي ​​ الاسباني ​ عن سعادته بالعودة إلى تدريبات الفريق الكتالوني في الفترة الحالية.

Advertisements

وكانت ادارة الفريق الكتالوني قد أعلنت عن إصابة الحارس تير شتيغن بالتهاب في أوتار ركبته اليمنى، دون تحديد مدة غيابه.

وكان تير شتيغن قد غاب عن كأس السوبر الإسباني، الذي ودعه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة بنتيجة 3-2.

ونشر تير شتيغن تصريحاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واتت على الشكل التالي: "انا سعيد للعودة إلى أرضية التدريبات مجددًا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تير شتيجن: سعيد بالعودة إلى أرضية التدريبات مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا