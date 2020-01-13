كير قائد الدنمرك ينضم إلى ميلان على سبيل الإعارة

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كير قائد منتخب الدنمرك لكرة القدم

قال ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الاثنين إنه ضم قائد الدنمرك سايمون كير من اشبيلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقضى لاعب الوسط المدافع، الذي خاض 95 مباراة مع الدنمرك وشارك في كأس العالم 2010 و2018 وبطولة أوروبا 2012، النصف الأول من الموسم معارا إلى أتلانتا ولعب ست مباريات في جميع المسابقات.

وسبق أن لعب كير (30 عاما) دائم الترحال في صفوف باليرمو وفولفسبورج وروما وليل وفناربخشه.

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وجاء انضمام كير بعد يوم من إعلان ميلان، صاحب المركز العاشر في الدوري، إعارة ماتيا كالدارا، الذي يلعب في نفس المركز، إلى أتلانتا حتى نهاية الموسم.

وانتقل كالدارا من يوفنتوس إلى ميلان في 2018 لكنه عانى من الإصابات وخاض مباراتين فقط مع الفريق الأول بعيدا عن الدوري المحلي.