انت الان تتابع كير قائد الدنمرك ينضم إلى ميلان على سبيل الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الاثنين إنه ضم قائد الدنمرك سايمون كير من اشبيلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وقضى لاعب الوسط المدافع، الذي خاض 95 مباراة مع الدنمرك وشارك في كأس العالم 2010 و2018 وبطولة أوروبا 2012، النصف الأول من الموسم معارا إلى أتلانتا ولعب ست مباريات في جميع المسابقات.
وسبق أن لعب كير (30 عاما) دائم الترحال في صفوف باليرمو وفولفسبورج وروما وليل وفناربخشه.
وجاء انضمام كير بعد يوم من إعلان ميلان، صاحب المركز العاشر في الدوري، إعارة ماتيا كالدارا، الذي يلعب في نفس المركز، إلى أتلانتا حتى نهاية الموسم.
وانتقل كالدارا من يوفنتوس إلى ميلان في 2018 لكنه عانى من الإصابات وخاض مباراتين فقط مع الفريق الأول بعيدا عن الدوري المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر كير قائد الدنمرك ينضم إلى ميلان على سبيل الإعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.