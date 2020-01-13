اخبار الرياضه

الجونة يعتذر عما بدر من حسام غالي خلال مباراة أسوان

0 نشر
عمرو الصاوي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعتذر عما بدر من حسام غالي خلال مباراة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل نادي الجونة خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم للاعتذار عن ما بدر من حسام غالي، مدير الكرة بالفريق، خلال مباراة أسوان والجونة التي أقيمت في .

Advertisements

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام غالي مباراتين لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وطلب نادي الجونة من الاتحاد المصري تخفيف العقوبة التي وقعت على مدير الكرة، بالإيقاف لمدة مباراتين.

وكان غالى قد أبدى اعتراضه على قرار أحمد الغندور بعد تدخل مشترك بين لاعب أسوان والجونة، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء له، وعندما استمر الاعتراض أشهر له البطاقة الحمراء قبل نهاية اللقاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجونة يعتذر عما بدر من حسام غالي خلال مباراة أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا