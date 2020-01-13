شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعتذر عما بدر من حسام غالي خلال مباراة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل نادي الجونة خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم للاعتذار عن ما بدر من حسام غالي، مدير الكرة بالفريق، خلال مباراة أسوان والجونة التي أقيمت في الدوري المصري.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام غالي مباراتين لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وطلب نادي الجونة من الاتحاد المصري تخفيف العقوبة التي وقعت على مدير الكرة، بالإيقاف لمدة مباراتين.

وكان غالى قد أبدى اعتراضه على قرار أحمد الغندور بعد تدخل مشترك بين لاعب أسوان والجونة، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء له، وعندما استمر الاعتراض أشهر له البطاقة الحمراء قبل نهاية اللقاء.