شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة: إيقاف حسام غالي مباراتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة مباراتين لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد الإطلاع على تقريري حكم ومراقب المباراة.

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