تير شتيجن: سعيد بالعودة إلى أرضية التدريبات مجددًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

صرح مارك أندريه تير شتيجن​ حارس مرمى نادي ​برشلونة​ الاسباني ​ عن سعادته بالعودة إلى تدريبات الفريق الكتالوني في الفترة الحالية.

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وكانت ادارة الفريق الكتالوني قد أعلنت عن إصابة الحارس تير شتيغن بالتهاب في أوتار ركبته اليمنى، دون تحديد مدة غيابه.

وكان تير شتيغن قد غاب عن كأس السوبر الإسباني، الذي ودعه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة بنتيجة 3-2.

ونشر تير شتيغن تصريحاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واتت على الشكل التالي: "انا سعيد للعودة إلى أرضية التدريبات مجددًا".