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الإسبانيون: كرمكم فياض.. ملعبكم تحفة وجمهوركم عاشق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محمد الشيخ - مكة المكرمة

حضور نحو 160 ألف متفرج بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة) في المباريات الثلاث لبطولة السوبر الإسباني كان كافيا لإجبار الإسبانيين على إبداء سعادتهم وتغنيهم بنجاح البطولة التي جرت في ملعب وصفوه بالتحفة المعمارية وسط مقابلتهم بكرم سعودي فياض.

طوال أيام البطولة التي انطلقت في 8يناير الحالي واختتمت أمس الأول بتتويج ريال مدريد عقب فوزه بنتيجة الديربي المدريدي بتغلبه على أتلتيكو مدريد في النهائي بركلات الترجيح 4-1، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0، سلطت الصحف الإسبانية المتخصصة مساحات واسعة للحديث عن التنظيم والجمهور، فيما استمر مسؤولو اتحاد كرة القدم الإسباني ورؤساء الأندية الأربعة المشاركة (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدري وفالنسيا) في تقديم الشكر للسعودية وللجماهير.

شركاء النجاح

وأعاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، نجاح السعودية في تنظيم كأس السوبر الإسباني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لاهتمام القيادة الرشيدة، ودور الجماهير في نجاح الحدث التاريخي الذي نظم للمرة الأولى بمشاركة 4 فرق هي ريال مدريد الذي توج باللقب، وأتلتيكو مدريد الوصيف، بجانب برشلونة وفالنسيا.

وقال رئيس الهيئة إنه بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي وسعيها الدائم لتطويره حصلت السعودية على استضافة الحدث والكثير من الأحداث والفعاليات الكبرى، مقدما شكره للجماهير، وقال عنها «أسعدتنا بتشجيعها ومؤازرتها، ونقلت الصورة الحقيقية للرياضة السعودية، ونعدهم بمزيد من الفعاليات التي تليق بسمعة المملكة وطموحها».

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«دار حديث بيني وبين رئيس الاتحاد الإسباني (لويس روبياليس) بشأن بعض الأمور الصغيرة التي نريد تعديلها في النسخة القادمة».

كرنفال عالمي

تغنى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بنجاح السعودية في تنظيم البطولة، كما أشاد بالجمهور وتفاعله مع المباريات الثلاث، وقال عقب تتويج ريال مدريد باللقب «أشكر الشعب السعودي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ومشاركته في نجاح لم أكن أتوقعه، أحسست بالراحة منذ اليوم الأول لانطلاق البطولة بمباراة ريال مدريد وفالنسيا، أسعدني الحضور الجماهيري الضخم، والحماس الموجود في المدرجات، والتفاعل مع الفرق».

نجحت السعودية في إظهار البطولة وكأنها كرنفال عالمي جرى في استاد رائع أكثر من مناسب، منذ الآن سنباشر الاستعدادات للنسخة المقبلة».

الورقة رابحة

عد رئيس نادي مدريد فلورنتينو بيريز الجمهور السعودي الورقة الرابحة التي قادت الفريق لتحقيق لقب السوبر، وهنأها بتحقيق فريقها لقب البطولة، وقال إنها لعبت دورا كبيرا في تحفيز اللاعبين والجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان خلال المباراتين أمام فالنسيا وأتلتيكو مدريد، وكذلك في التدريبات.

وأضاف «نحن سعداء للغاية بحصد لقب كأس السوبر الإسباني من ملعب رائع وجميل».