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الاتحاد يلاحق الكعبي لحل أزمة الهجوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

قطعت إدارة نادي الاتحاد مراحل متقدمة في مفاوضاتها مع نظيرتها في نادي هيبا شيني فورشن الصيني من أجل التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وترى إدارة الاتحاد أن بإمكان الكعبي حل مشكلة الهجوم في الفريق.

واستطاع الدولي المغربي صاحب الـ26 عاما تسجيل 4 أهداف في 15 مباراة خاضها في موسم 2019، كما سبق له اللعب مع المنتخب المغربي للمحليين في بطولة أمم أفريقيا للمحليين عام 2018، وكذلك مع منتخب المغرب في كأس العالم 2018 بروسيا.

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وكان الفريق منذ بداية الموسم الحالي قد عانى كثيرا في خانة الهجوم الصريح الذي يشغله الصربي ألكسندر بيرجرفيتش وهارون كمارا، ولم ينجح اللاعبان خلال 14 جولة إلا في تسجيل هدفين، بواقع هدف وحيد لكل منهما.

من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم النادي، أحمد دياب، أن كل الاتهامات والإسقاطات على منسوبي النادي تم رصدها والرفع بها للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المسيئين.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي شهدت عقب التعادل الإيجابي بين الاتحاد والنصر بهدف لكل منهما ضمن الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اتهامات بأن تحقيق هذه النتيجة جاء بطرق غير مشروعة.