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مرحلة الوادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (هيئة الرياضة) تصدر المتسابق ساينز الترتيب العام لفئة السيارات برالي داكار السعودية 202 (مرحلة وادي الدواسر)، فيما حل ماثيو سرادودي أولا في هذه المرحلة التي شهدت مواجهة المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان صعوبات كبيرة أخرت وصوله للنهاية.



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