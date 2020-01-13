شكرا لقرائتكم خبر
مرحلة الواديونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (هيئة الرياضة)
تصدر المتسابق ساينز الترتيب العام لفئة السيارات برالي داكار السعودية 202 (مرحلة وادي الدواسر)، فيما حل ماثيو سرادودي أولا في هذه المرحلة التي شهدت مواجهة المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان صعوبات كبيرة أخرت وصوله للنهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر مرحلة الوادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.