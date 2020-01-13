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ضمك يستقطب النيجيري إلياس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة واصل ضمك تعاقداته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث ضم إلى صفوفه أمس لاعب المواليد الظهير الأيسر، النيجيري عمران إلياس (24 عاما). وسبق أن خاض إلياس تجربة سابقة مع فريقي نجران والشباب، إضافة إلى خوضه تجربة احترافية خارجية مع نادي فاتيما البرتغالي. ويبحث ضمك عن أسماء تساعده في الخروج من أزمته الحالية، حيث يحتل المركز الأخير في الترتيب العام لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ما يجعله مهددا بالعودة مجددا إلى دوري الدرجة الأولى.



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