شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
أبرم نادي الفيصلي أمس صفقة جديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم تمثلت في التعاقد مع اللاعب البرازيلي جيليرمي أوجستو لمدة موسمين بعد اجتيازه الفحص الطبي اللازم.
وسبق لأوجستو البالغ من العمر 24 عاما، أن لعب لأندية جريميو وسبورت دي ريسيفي وبوتافوجو البرازيلية.
وانخرط اللاعب في التدريبات، تمهيدا لظهوره الرسمي مع الفريق في المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصلي يتعاقد مع جيليرمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.