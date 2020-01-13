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الفيصلي يتعاقد مع جيليرمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أبرم نادي الفيصلي أمس صفقة جديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم تمثلت في التعاقد مع اللاعب البرازيلي جيليرمي أوجستو لمدة موسمين بعد اجتيازه الفحص الطبي اللازم.

وسبق لأوجستو البالغ من العمر 24 عاما، أن لعب لأندية جريميو وسبورت دي ريسيفي وبوتافوجو البرازيلية.

وانخرط اللاعب في التدريبات، تمهيدا لظهوره الرسمي مع الفريق في المرحلة المقبلة.