حارس الاسماعيلى يتعرض للاصابة بجذع فى مفصل الفخذ

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جدة - عمرو شويل تعرض محمد مجدى حارس مرمى الاسماعيلى، لجذع فى مفصل الفخذ وذلك على خلفية مشاركته بمواجهة طلائع الجيش لحساب الأسبوع الــ13 من عمر الدورى المحلى ..صرح بذلك الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للاسماعيلى. واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات على حساب الفريق العسكرى فى المهمة الأولى للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد. وواصل طبيب الفريق :”الحارس بدأ فى الحصول على حقن البلازما من أجل سرعة تجهيزه بينما اصيب محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بجذع فى كاحل القدم”. وأتم عبد العزيز :”هناك مساعٍ مكثفة لتجهيز الثنائى للقاء سموحة المقرر له السبت المقبل فى إطار الجولة الــ14 للمسابقة المحلية”. Advertisements طلائع أشاد محمد محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلى بالمكاسب التى حملتها ودية الترسانة وانتهت بانتصار الفريق بهدفين مقابل هدف. واضاف أبوجريشة :”المدرب الفرنسى ديديه جوميز طالب بتنظيم وديات باستمرار عقب كل مواجهة رسمية للفريق”. وواصل :”اهم مكاسب الودية هى تعرف المدير الفنى الجديد على امكانيات لاعبيه بشكل أكبر بجانب تجهيز جميع اللاعبين تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم فضلا عن استعادة جاهزية المصابين”. وأتم هداف الدراويش التاريخى تصريحاته :”الترسانة فريق مميز ونتطلع لتكرار تلك التجارب المفيدة وهو ما يصب فى صالح الفريق ، سنقاتل من أجل استمرار الانتصارات فى المواجهات المقبلة فى الدورى سعيا للتقدم بجدول الترتيب وحصد مركز مميز بالمسابقة”.

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