شكرا لقرائتكم عامر عامر: رحيل لاسارتى منعنى من الانضمام للأهلى الموسم الماضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أوضح عامر عامر خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن رغبة الأهلى كانت ضمه فى الموسم الماضى، إلا أن تلك الرغبة تغييرت بعد تغيير الجهاز الفنى السابق بقيادة الأوروجوانى مارتن لاسارتى، والتعاقد مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

وعن التعادل الإيجابى مع وادى دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، قال حارس الإنتاج إن فريقه كان يأمل فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لافتًا إلى إنهم سيبذلون قصارى جهدهم فى الفترة المقبلة لتحسن النتائج.

بهذه النتيجة يقتنص كل فريق نقطة واحدة دون تعديل فى المراكز، حيث ارتفع رصيد دجلة للنقطة 10 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى بعدما خاض 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 12هدفا.

خاض وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من:

خالد وليد فى حراسة المرمى

فى الدفاع: محمود مرعى - أحمد رمضان بيكهام - إسحاقو يعقوبو - عبد الله محمود

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فى الوسط: بوزاس فاسيلوس - محمد عبد العاطى - أحمد سعيد - حسام عرفات - عبد الكبير الوادى

فى الهجوم: رجب عمران.

وتواجد على مقاعد بدلاء وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف "أوسة" - خالد رضا - عبد الرحمن بودي - محمد هلال - بسام وليد - عمر ميرا - محمد رضا.

فيما خاض الإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من:

عامر عامر فى حراسة المرمى

فى الدفاع: محمود البدرى - محمد بازوكا - أحمد الحسينى - أحمد شديد قناوى

فى الوسط: محمد فييرا - محمود عادل - إبراهيم عبد الخالق - موسى دياوارا

فى الهجوم: ممادو نياس - باسم مرسى.