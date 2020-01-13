شكرا لقرائتكم وادي دجلة يتعادل أمام الانتاج الحربي بهدف لكل فريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق وادى دجلة مع الإنتاج الحربى بهدف لكل منها فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الفريق الحربى بهدف في الدقيقة 12 بعد خطأ كارثي ارتكبه خالد وليد حارس المرمى بإمساك الكرة ثم السقوط من يده داخل مرماه، ثم أحرز رجب عمران هدف التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 59.

بهذه النتيجة يقتنص كل فريق نقطة واحدة دون تعديل فى المراك، حيث ارتفع رصيد دجلة للنقطة 10 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى بعدما خاض 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 12هدفا.

خاض وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من..

خالد وليد فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمود مرعى - أحمد رمضان بيكهام - إسحاقو يعقوبو - عبد الله محمود

فى الوسط.. بوزاس فاسيلوس - محمد عبد العاطى - أحمد سعيد - حسام عرفات - عبد الكبير الوادى

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فى الهجوم.. رجب عمران.

وتواجد على مقاعد بدلاء وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف "أوسة" - خالد رضا - عبد الرحمن بودي - محمد هلال - بسام وليد - عمر ميرا - محمد رضا.

فيما خاض الإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من..

عامر عامر فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمود البدرى - محمد بازوكا - أحمد الحسينى - أحمد شديد قناوى

فى الوسط.. محمد فييرا - محمود عادل - إبراهيم عبد الخالق - موسى دياوارا

فى الهجوم.. ممادو نياس - باسم مرسى.