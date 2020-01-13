شكرا لقرائتكم مفاوضات الأهلي مع مهاجم ستيوا بوخارست الروماني تقترب من الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية رومانية، عن وصول مفاوضات النادي الأهلي مع مهاجم ستيوا بوخارست الروماني أرلم نويري إلى مراحل متقدمة، من أجل ضمه لقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "GSP" الرومانية أن الصفقة ستبلغ قيمتها 800 ألف يورو ، في الوقت الذى عرض فيه نادي أهلي جدة السعودي مبلغ 2 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.

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وينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل ويفكر بوخارست في عدم تجديد عقد اللاعب الذى تراجع مستواه خلال الموسم الجاري، إذ سجل 6 أهداف فقط خلال 16 مباراة مع الفريق.

وانتقل نويري إلى ستيوا بوخارست عام 2017 قادما من صفوف دينامو بوخارست، وقبل ذلك لعب في الدوري البلجيكي مع كل من فيترون وتشارلروه وموسكرون ومونس، وويسترليلو.

ويبحث النادي الأهلي عن مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية، بعد فشل التعاقد مع بليسينج إليكي مهاجم فريق لويزرن السويسري، وفى ظل تراجع مستوى المهاجمين بالفريق وعلى رأسهم وليد أزارو ومروان محسن.