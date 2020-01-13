شكرا لقرائتكم الجونة يعتذر عن خطأ حسام غالى لاتحاد الكرة فى خطاب رسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وطلب نادي الجونة من الاتحاد المصري لكرة القدم تخفيف العقوبة التي وقعت على مدير الكرة، بالإيقاف لمدة مباراتين.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة مباراتين لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان بعد الاطلاع على تقريري حكم ومراقب المباراة.. وبذلك يتأكد غياب حسام غالى عن مباراة فريقه المقبلة في الجولة الـ13 بالدوري أمام الزمالك، والمقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل.

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وكشفت مصادر باتحاد الكرة، تفاصيل ما ذكره أحمد الغندور الحكم الدولي في تقريره بشأن طرد حسام غالي مدير الكرة في الجونة خلال مباراة الأخير أمام أسوان بالدوري.

وقالت المصادر، إن الغندور ذكر مطالبته لحسام غالي بعدم تكرار اعتراضه بهذا الشكل غير اللائق وإلا سيطرده من الملعب، فرد غالي عليه قائلاً: "اطردني.. اعمل اللي أنت عاوزه"، ما دفع الغندور لإشهار الكارت الأحمر في وجه غالي.

وأشهر أحمد الغندور البطاقة الحمراء "طرد" لحسام غالى، فى الدقيقة 89 من عمر مباراة أسوان التى جمعتهما، على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، حيث تقدم تماسيح النيل فى الشوط الأول بهدف نظيف لمحمد الصباحى من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الجونة فى الشوط الثانى بهدف من ركلة جزاء أيضًا لأحمد حمدى.