أبرزهم «يفضل العمل بمزرعته».. 3 مرشحين لخلافة فالفيردي في قيادة برشلونة

- شريف الجنيدي

تحدثت الصحف الإسبانية عن الأزمة التي يمر بها نادي برشلونة حالياً، وذلك بعد التقارير التي أفادت بأن النادي الكتالوني قرر إقالة المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي.

فيما أفادت شبكة ESPN بأن فالفيردي قام بجمع أغراضه تمهيداً لرحيله عن تدريب الفريق الكتالوني.

وأضافت الشبكة الرياضية أن فالفيردي سيقوم بتوديع لاعبي فريق برشلونة ومساعديه غداً الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، اجتمع فالفيردي مع بارتوميو، فيما ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مجلس الإدارة منقسم حول قرار الإقالة.

وكان فالفيردي قد خسر مؤخراً كأس السوبر الإسباني بعدما سقط أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي البطولة، الخميس الماضي، التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وسلطت الصحف الإسبانية الضوء على المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إقالة فالفيردي، حيث كشفت عن عدد من الأسماء، أبرزهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق.

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ووضعت الصحف الإسبانية بوكيتينو عى قائمة المدربين المحتملين لقيادة برشلونة الفترة المقبلة، لكنها أشارت إلى تصريحاه السابقة بشأن تدريبه الفريق الكتالوني.

وكان بوكيتينو قد تحدث في وقت سابق عن رأيه في تدريب برشلونة، حيث قال إنه يفضل العمل بمزرعته في الأرجنتين على أن يقوم بتدريب الفريق الكتالوني.

وأكد بوكتينيو في تصريحاته أنه لا يمكنه تدريب برشلونة أو أرسنال في يوم من الأيام نظراً لعلاقته بتوتنهام وإسبانيول.

أحد الخيارات الأخرى لتدريب الفريق الكتالوني هو فرانسيسكو جارسيا بيمينتا مدرب برشلونة ب، حيث سيقود الفريق خلال الستة أشهر المقبلة بشكل مؤقت، قبل تعيين تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم.

كما أن المدير الفني لريال بيتيس السابق كيكي سيتين هو أحد الأسماء المرشحة لتدريب برشلونة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن بوكيتينو غير مرتبط بأي ناد بعد إقالته من تدريب توتنهام، كما هو الحال بالنسبة لكيكي سيتين.